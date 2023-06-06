Карпин выделил положительные моменты для «Ростова» и для себя

Чемпионат России завершился. «Ростов» Валерия Карпина финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице. Главный тренер команды ответил на вопрос, в чём он видит самый положительный момент завершившегося чемпионата.

«Для «Ростова» самый положительный момент - четвёртое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера - то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это всё», - сказал Карпин, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что «Ростов» до последнего тура боролся за медали чемпионата России. Команда Карпина завоевала бы бронзу, если бы добилась ничьей в гостях у ЦСКА, но ростовчане уступили с результатом 1:4.