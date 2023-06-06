«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч находится в сфере интересов «Оренбурга». Об этом рассказал президент клуба Василий Еремякин.

«Интересуемся Гайчем. Мы спросили ЦСКА, но пока не получили ответа. Если будет такая возможность, то возьмем нападающего в аренду. Рассматривает арендное соглашение на год, а не полноценный трансфер», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 Адольфо выступал на правах аренды в чемпионате Италии за «Верону». 24-летний аргентинский форвард принял участие в 16 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами.