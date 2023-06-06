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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ не деградирует – Карпин

06 Июня 2023 • 12:09 Комментировать (1)

Рулевой сборной России Валерий Карпин не видит деградации российского футбола в условиях санкций.

Как известно, с прошлого года российские клубы и сборные не имеют возможности участвовать в международных турнирах.

Отвечая на вопрос о том, что будет с футболом в России, если санкции будут работать ещё пять лет, Карпин сказал ТАСС: «Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени».

Карпин отметил, что, возможно, из-за отъезда иностранных футболистов уровень чемпионата немного снизился, однако к завершению сезона всё стало восполняться.

Напомним, что чемпионом России пятый год подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, а тройку замкнул «Спартак». «Ростов» Валерия Карпина финишировал на четвёртой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 12:27
ай.. какой жирнэй тро-ло-ло.. А-ха-ха-ха! )))
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