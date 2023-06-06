РПЛ не деградирует – Карпин

Рулевой сборной России Валерий Карпин не видит деградации российского футбола в условиях санкций.

Как известно, с прошлого года российские клубы и сборные не имеют возможности участвовать в международных турнирах.

Отвечая на вопрос о том, что будет с футболом в России, если санкции будут работать ещё пять лет, Карпин сказал ТАСС: «Я думаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени».

Карпин отметил, что, возможно, из-за отъезда иностранных футболистов уровень чемпионата немного снизился, однако к завершению сезона всё стало восполняться.

Напомним, что чемпионом России пятый год подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, а тройку замкнул «Спартак». «Ростов» Валерия Карпина финишировал на четвёртой позиции.