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Петрушин: «Для Писарского этот сезон оказался неудачным» эксклюзив

06 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В список кандидатов, претендующих на звание лучшего игрока сезона, вошёл Писарский. Он заслуженно находился в этом рейтинге?

- Для него этот сезон оказался неудачным. В «Оренбурге» всё шло неплохо, но в «Крыльях» у него что-то пошло не так. Может, смену фамилии не так восприняли в небесной канцелярии. Вторую часть сезона он провалил, это всем понятно. Он в первой части сезона и во второй - два разных человека. Вы знаете, есть нападающие, которые могут играть везде, в любой структуре. Писарский, на мой взгляд, не входит в эту категорию.

- Помимо Писарского в этот список попал Артём Дзюба. Он резонно попал туда?

- А почему нет? Он пришёл в команду, она сразу заиграла. Правда, вместе с ним пришёл новый главный тренер. Вот вам и нападающий. Уже восемь мячей забил за вторую часть сезона. Вот и вся разница между ним и Писарским.

- Из игроков «Динамо» в этот список никто не попал. Резонно?

- В этом сезоне некого выделить. В целом игроки как-то потухли. Они выглядели не так, как в таком сезоне. Результат на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Петрушин Владимир Писарский
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