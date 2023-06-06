Петербургский «Зенит» вновь может обратить внимание на полузащитника «Расинга» Анибаля Морено. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» действительно задумываются о том, чтобы вернуться к кандидатуре аргентинца.

Напомним, «Зенит» ранее интересовался услугами Морено, но тогда «Расинг» отказался продавать своего опорного полузащитника. Зато сейчас аргентинская команда готова рассмотреть вариант с продажей.

Отмечается, что к Морено также проявляют интерес команды из испанской Ла Лиги и Английской премьер-лиги. Тем не менее, «Расинг» ещё не получал официальных предложений.