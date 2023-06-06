Игрок «Спартака» Литвинов назвал лучший матч сезона

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов в беседе с представителями СМИ назвал лучший момент прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

«Нужно продолжать в том же направлении. Забраться наверх - легко. Самое сложное - удержаться. Лучший момент в сезоне? Было много - когда мы выигрывали, делали камбэки. Выделю последний матч с ЦСКА», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Литвинов принял участие в 25 поединках чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.