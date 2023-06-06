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Булыкин отреагировал на возможный трансфер Месси в «Барселону» эксклюзив

06 Июня 2023 • 10:57 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи о переходе Лионеля Месси в «Барселону».

- Для «Барселоны» возвращение Месси - это рациональный ход?

- Во-первых, надо подождать. Многие думали, что Роналду не выберет деньги и не поедет в Саудовскую Аравию, но деньги, как мы видим, творят чудеса. Посмотрим, что выберет Месси, где он окажется.

- Кстати, тот же Бензема, видимо, окажется в Саудовской Аравии. Как вы смотрите на такие трансферы просто ради зарабатывания денег?

- Всё время так было, туда часто ездят за деньгами, а они популяризируют футбол. Многие там заканчивали. Рад, что чемпионат Саудовской Аравии теперь привлекает внимание. Там собирается неплохая банда.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин трансферы футбола - лето 2023
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