Московское «Торпедо» посредством своего официального сайта отрапортовало об уходе защитника Ильи Кутепова.

«Благодарим Илью за время, проведенное в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» - говорится в сообщении «автозаводцев».

Кутепов покинул московскую команду в статусе свободного агента. За «Торпедо» 29-летний центральный защитник выступал с июля прошлого года. В сезоне-2022/2023 Илья поучаствовал в девяти матчах, не отметившись результативными действиями.

«Торпедо» финишировало на последнем месте в таблице Премьер-лиги и вылетело в Первый дивизион.