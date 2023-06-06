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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага: «Аланию» не пускают в переходные матчи, а «Родина» на каком стадионе играет?» эксклюзив

06 Июня 2023 • 10:46 Комментировать (1)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги чемпионата России и поделился своим мнением насчёт возможного выхода в РПЛ московской «Родины», которая встретится в стыковых матчах с «Пари НН».

- Когда нет еврокубков, а «Зенит» столько раз подряд становится чемпионом, нет суперразницы между вторым местом, третьим и так далее. Конечно, есть серебро, есть бронза, но это не так принципиально, как раньше. Более любопытна борьба в нижней части РПЛ и в переходных матчах.

Когда в Премьер-лигу выходят новые команды, это всегда интересно, но надо понимать, какие это команды. «Аланию» не пускают в стыковые матчи из-за отсутствия своего стадиона, а «Родина» где играет, на каком стадионе? Не думаю, что в Премьер-лиге, если она туда выйдет, «Родина» будет играть там же, где сейчас.

Ещё одна команда в РПЛ из Москвы – это для развития футбола не как присутствие новой команды с периферии. Это не значит, что «Родина» не должна играть в Премьер-лиге, если она заслуживает это по результату. Как вы знаете, я всегда за спортивный принцип. Если «Родина» идёт дальше, они молодцы, я их поздравляю, но по спортивному принципу они не должны были попадать в переходные матчи.

И вопрос, что будет с «Родиной» в Премьер-лиге, если она туда пройдёт, будет она там выступать стабильно каждый сезон или будет просто существовать и быстро вылетит. «Уфа» за два года прошла путь назад из РПЛ во Вторую лигу, и «Ротор» тоже. Если «Родина» окажется в Премьер-лиге, то я не знаю, что с ней будет, скажем, через пять лет.

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Алания Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага Родина Москва Первая лига
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 11:45
ай ясен-пень появление ентава маскавскага недоклупа заместа периферийнай но папулярной алании кем-та пролабирована.. А-ха-ха-ха! )))
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