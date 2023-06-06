Нападающий и президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги чемпионата России и высказался о предстоящих переходных матчах между РПЛ и Первой лигой.

- В принципе, если подводить итоги чемпионата, то, я думаю, можно сказать, что никаких неожиданностей не произошло. Всё как должно было стать, так и стало: «Зенит» стал чемпионом, «Торпедо» и «Химки» покинули Премьер-лигу. Конечно, интрига была за призовые места. Здесь надо отдать должное «Ростову», который со своим составом смог оказать сопротивление московским грандам и до последнего тура боролся за медали, но, к сожалению, финишировал и ниже ЦСКА, и ниже «Спартака». Разочарование сезона – это, скорее всего, московское «Динамо», потому что по составу оно могло занять более высокое место. Что касается стыковых матчей, то не хотелось бы, чтобы Премьер-лигу покинул «Факел», на домашние игры которого ходят по 10-12-15 тысяч зрителей. Не думаю, что на «Енисей» будет собираться такая аудитория в Красноярске. В другой переходной паре я буду болеть за «Пари НН». В этой команде играет воспитанник дагестанского футбола Сулейманов, их не так много в Премьер-лиге. Поэтому хотелось бы, чтобы «Пари НН» тоже не вылетел.