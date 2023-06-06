Полоз назвал разочарованием сезон «Ростова»

31-летний нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оценил выступление своей команды в сезоне-2022/2023.

«Как могу описать сезон? Для меня - разочарование. Мне очень обидно, как и всей команде, что мы упустили медали», - передает слова форварда издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне форвард принял участие в 29 поединках за «Ростов», в которых отметился девятью забитыми мячами. Его контракт с «жёлто-синими» рассчитан до конца текущего месяца.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России подопечные Валерия Карпина финишировали на четвертом месте, пропустив вперед «Спартак», ЦСКА и «Зенит».