Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в европейском топ-чемпионате. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Европейские команды продолжают сохранять интерес к Дивееву. В том числе это клубы из топ-5 лиг», - сообщил источник.

Напомним, что текущее соглашение между Дивеевым и ЦСКА истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован московский «Локомотив». У 23-летнего Дивеева два гола и один голевой пас в 20 поединках сезона в Российской премьер-лиге.

По итогам сезона ЦСКА финишировал на втором месте.