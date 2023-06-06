Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги медальной гонки в РПЛ.

- «Спартак» и «Ростов» могут предъявить какие-то аргументы в плане судейских ошибок, но на длинной дистанции итоговый результат оказывается в большинстве случаев справедливым. ЦСКА показывал более стабильную игру. У «армейцев» по ходу сезона не было затяжных спадов, чего нельзя сказать про «Спартак» и про «Ростов». Кроме того, у спартаковцев была ещё очень нервозная обстановка в команде – отсюда и удаления с дисквалификациями, поведение того же Соболева и так далее.

Почему ЦСКА в последнем туре выиграл у «Ростова» с крупным счётом? Наверно, ростовчанам нужно было сыграть не как обычно, а более строго в обороне, с учётом отсутствия лидеров Глебова и Комличенко. То, что «Спартак» бился в Самаре, это понятно. «Крылья Советов» заслуженно остались в Премьер-лиге, у них было больше мотивации. «Спартак» понимал, что между что бронзой и серебром не такая уж большая разница, – всё равно это призовая тройка с медалями.

В конце сезона у «Спартака» были качели. Он проводил то очень плохие матчи, то более-менее хорошие. Его сильно лихорадило, что вызывало волны критики от болельщиков и специалистов. Завоевание медалей в таких условиях оптимальный вариант для спартаковцев. Все уже забыли о том, что раньше «Спартак» рассматривался претендентом на чемпионство. Весной он не показал, что готов составить конкуренцию «Зениту».