Бесчастных оценил результат «Спартака» в РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Бесчастных высказался о выступлении «красно-белых» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали», - приводит слова Бесчастных «РБ Спорт».

В последнем матче сезона «Спартак» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

По итогам розыгрыша Премьер-лиги «красно-белые» набрали 54 балла и финишировали на третьем месте.