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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев отреагировал на наказание форварда «Спартака» Соболева

06 Июня 2023 • 08:34 Комментировать

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о дисквалификации нападающего Александра Соболева на четыре поединка. Форварда наказали за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Он молодой парень и в будущем такого не повторит. Четыре матча дисквалификации - конечно, много. Пропуск одного матча и отношение народа - уже наказание», - передает слова Романцева «РБ Спорт».

Напомним, что за неспортивное поведение Соболев был удален с поля.

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги Александр провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 13 голов и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Александр Соболев
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