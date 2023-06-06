Шалимов рассказал, как нужно усилиться «Спартаку»

Российский специалист Игорь Шалимов рассказал, какие позиции нужно укрепить московскому «Спартаку» в летнее трансферное окно.

«Нужны центральный защитник, левоногий левый защитник, «десятка», левоногий правый нападающий. Необходима хорошая работа «на выход». Если сильных кандидатов не будет, нужно совершенствовать то, что есть», - приводит слова тренера издание «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 54 балла и занял третье место в турнирной таблице. На второй строчке финишировал московский ЦСКА, а чемпионом в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».