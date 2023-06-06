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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Многие игроки РПЛ как будто деградировали за этот сезон»

06 Июня 2023 • 07:32 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался об игроках, выступающих в Премьер-лиге.

«Многие как будто деградировали за этот сезон. Люди, которые должны были прогрессировать, деградировали. Получился ровный чемпионат, без всплесков», - приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

По итогам сезона чемпионом России в очередной раз стал петербургский «Зенит». Это пятое подряд чемпионство «сине-бело-голубых». Нападающий команды Малком был признан лучшим футболистом сезона.

На второй строчке финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов
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