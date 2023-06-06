Семшов рассказал, сколько ещё будет доминировать «Зенит» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Зенит» имеет хорошие возможности. В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у «сине-бело-голубых» их больше», - приводит слова Семшова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 петербургский клуб стал досрочно чемпионом России. Это пятый подряд чемпионский титул для подопечных Сергея Семака.

В завершившемся сезоне второе место занял ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».