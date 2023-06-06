Сколько стоят голы бомбардиров в чемпионате России

Чемпионат России завершился и можно подводить некоторые итоги. Не только статистические, но и финансовые. Сколько заработали бомбардиры Российской премьер-лиги? Разбирается «Евро-Футбол».

Спор в гонке бомбардиров в завершившемся сезоне РПЛ прогнозируемо выиграл Малком. Для достижения цели в 23 забитых мяча ему хватило 27 проведённых игр. За три тура до финиша, когда «Зенит» в пятый раз кряду стал недосягаемым для остальных соперников, 26-летний бразилец отправился на историческую родину к супруге, которая преподнесла ему пополнение. Зимой его годовой контракт оценивался как самый дорогой на сегодня в РПЛ - в 24 млн евро с ориентировочной личной зарплатой в 5,5 млн евро. В среднем за гол – 239 тысяч евро. Группу в топ дорогих футболистов дополняют его партнёры по «Зениту»: Вендел – 22 млн евро и Вильмар Барриос – 20 млн евро. Бомбардирские наклонности каждого их них уступают таковым новоиспеченного россиянина. В феврале указом президента Российской Федерации Малком получил и российское гражданство.

Халк не уступал Малкому

В истории питерского клуба уроженец Сан-Пауло далеко не самый высокооплачиваемый футболист, были и с куда более серьёзными вознаграждениями. 11 лет назад соотечественник Малкома Халк был приобретён у португальского «Порту» за 40 млн евро с годовой зарплатой в 7,5 млн евро. На пике своей игровой карьеры бразилец забил за клуб с берегов Невы 76 голов и отдал 54 результативные передачи в 148 проведённых матчах. Результат под стать штатному снайперу с настроенным прицелом и холодным рассудком. Впоследствии он был продан в китайский «Шанхай Шанган» за 55,8 млн евро.

Промес был не стабилен

Преследователь Малкома в гонке бомбардиров спартаковец Промес зимой 2021 года во второй раз по приглашению боссов народной команды вернулся в Москву за 8,5 млн евро на ту же зарплату, что и в первый приход – в размере 3,5 млн евро в год. Промес в прошедшем сезоне установил личный рекорд в «Спартаке» – 20 мячей только в играх регулярного чемпионата (175 тысяч евро за забитый мяч в сезоне-2022/23). Не хватило голландца, как, впрочем, и всего столичного клуба, на концовку. Весь потенциал, и голевой, и игровой, подопечные Гильермо Абаскаля израсходовали в матче года, как казалось на тот момент. 21 мая в «дерби всея Руси», пусть и с добивания, Промес заставил Акинфеева вынуть мяч из сетки собственных ворот. «Армейцы» за два тура до финиша были повержены, на радость многотысячной спартаковской торсиды. Всё было в руках, или точнее в ногах, в том числе и Промеса. Но, возможно, до приезда его мамы, которая после финального свистка всё той же встречи с ЦСКА вышла на поле, не сдержав победных эмоций. Как оказалось, Квинси выплеснул весь свой голевой задел, и в последних двух встречах с «Пари НН» и «Крылья Советов» голевое чутьё отвернулось от него. А ведь можно было не только принести своему клубу серебряные медали, но и выиграть гонку бомбардиров РПЛ.

Чалов третий, а Писарский не нашёл свой газон, но потерял клуб

Фёдор Чалов с 19 забитыми мячами, напротив, прибавил в концовке, что позволило его ЦСКА впервые за пять лет (а Чалов в клубе уже 6 лет) завоевать медали. А ведь зимой «армейцы» делили с «Динамо» четвёртое и пятое место в турнирной таблице. Переломной в судьбе команды Федотова во многом стала победа над «Зенитом» 19 марта 1:0. Автору единственного забитого мяча на 72-й минуте менее чем через месяц после этого, 13 апреля, удалось довести своё соглашение с клубом до 10 миллионов евро. И теперь Чалов вправе рассчитывать на победу над «Краснодаром» в финале Кубка России на Большой спортивной арене «Лужников».

Другой соотечественник Чалова (а в ноябре и один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ-2022/23) Владимир Писарский после перехода в самарские «Крылья Советов» увеличил своё месячное жалованье вдвое – с 2 до 4 млн рублей в месяц. Но даже подъёмные в виде 35 млн «деревянными» не вдохновили Сычевого/Писарского на голевые подвиги осени 2022 года. Газон «Газовика», где солировал экс-крымчанин, в Самаре воспроизвести не удалось.

Размер премиальных и годового вознаграждения не всегда в полной мере отражает и определяет итоговый результат как такового снайпера, так и его клуба.

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Константин Лицин