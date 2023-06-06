Сенников назвал лучших игроков сезона РПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге.

«Лучший игрок - это кто-то из «Зенита». Либо Малком, либо Вендел. Кого-то ещё выделить сложно, но в любом случае он в «Зените». Лучшие - те, кто приносит результат», - приводит слова Сенникова издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне чемпионата России Малком провел 27 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Он стал лучшим бомбардиром.

На счету Вендела восемь голов и три результативных паса в 25 встречах Премьер-лиги.