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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников назвал лучших игроков сезона РПЛ

06 Июня 2023 • 07:15 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге.

«Лучший игрок - это кто-то из «Зенита». Либо Малком, либо Вендел. Кого-то ещё выделить сложно, но в любом случае он в «Зените». Лучшие - те, кто приносит результат», - приводит слова Сенникова издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне чемпионата России Малком провел 27 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Он стал лучшим бомбардиром.

На счету Вендела восемь голов и три результативных паса в 25 встречах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Сенников Малком Филипе Маркус Вендел
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