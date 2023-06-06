Символическая сборная лучших игроков чемпионата России сезона-2022/23

Сезон-2022/23 чемпионата России завершён. Настало время подводить итоги, а командам немного отдохнуть и вливаться в новый сезон. Кто лучше себя проявил, кто самый талантливый, самый дорогой, кто забил больше всех или сделал больше голевых передач? «Евро-Футбол» составил символическую сборную лучших игроков сезона.

Топ-11

Бесспорно, у каждого болельщика и тем более профессионала есть свой взгляд на то, как должна выглядеть символическая сборная. Поэтому постараемся опираться на авторитетные мнения, учитывая объективные показатели футболистов.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия, 37 лет)

Защитник: Максим Осипенко («Ростов», Россия, 29 лет)

Защитник: Георгий Джикия («Спартак», Россия, 29 лет)

Защитник: Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия, 29 лет)

Защитник: Мойзес (ЦСКА, Бразилия, 28 лет)

Полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия, 29 лет)

Полузащитник: Вендел («Зенит», Бразилия, 25 лет)

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Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар, Россия, 22 года)

Нападающий: Малком («Зенит», Бразилия/Россия, 26 лет)

Нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА, Россия, 25 лет)

Нападающий: Квинси Промес («Спартак», Нидерланды, 31 год)

Важно отметить, что линия нападения практически во всех источниках остаётся неизменной, при этом есть вариации в полузащите, обороне и даже во вратарской линии, хотя казалось бы…

Вратарь

Неужели есть замена Акинфееву? Ряд специалистов предлагает в качестве альтернативы Илью Лантратова, который сумел перезагрузить свою карьеру после того, как оказался в запасе в «Химках»! Можно выделить Егора Бабурина, который всеми силами пытался оставить «Торпедо» в элите нашего футбола. Вероятно, самого Егора мы как раз и увидим в РПЛ следующего сезона, в отличие от «автозаводцев». Но всё же Игорь Акинфеев был самым надёжным, не допуская серьёзных промахов и оформив голевую передачу и два предголевых ассиста.

Защитники

Тема правого защитника после ухода Марио Фернандеса из нашего чемпионата остра, как никогда. Можно выделить Данила Хлусевича из «Спартака», Сергея Волкова из «Краснодара», но это игроки, больше претендующие на приз «Самый перспективный». Выйдя на замену вместо Ивана Облякова, Мойзес сразу же принялся доказывать свою состоятельность за право оказаться в основе ЦСКА. Валерий Газзаев и РФС считают именно его лучшим правым крайним в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Осипенко, Джикия и Дуглас Сантос не вызывают вопросов.

Полузащитники

В средней линии были вопросы по Руслану Литвинову, который провёл достойный сезон за московский «Спартак» (25 матчей, 3 гола). Но в роли опорного полузащитника, «выжигающего» центр поля, сильнее смотрится Вильмар Барриос, который стал вторым отбирающим игроком лиги. Эдуард Сперцян – единственный полузащитник, который оказался в символических сборных различных версий. И это вполне логично. Игрок центра поля «Краснодара» – единственный в Лиге, кто «пробил потолок» в десять баллов по голам (10) и голевым передачам (11).

Нападающие

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Непревзойденное трио форвардов Малком – Чалов – Промес в этом сезоне оформило 62 гола (11 с пенальти) на троих! Только «Зенит» забил больше, нежели представленные нападающие. Каждый из них был главной ударной силой своей команды, да и все они представляют призовую тройку команд.

Полученная символическая сборная включает в себя шесть (считая Малкома) россиян, троих представителей Бразилии, по одному игроку из Нидерландов и Колумбии. Только один игрок, Эдуард Сперцян, младше 25 лет. Двое, Промес и Акинфеев, старше 30. Остальные в самом расцвете, что лишний раз доказывает их право находиться в символической сборной лучших игроков РПЛ сезона-2022/23.

Константин Лицин