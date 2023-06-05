Стукалов продлил контракт с «Ротором»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов подписал новое соглашение с клубом, как сообщила пресс-служба команды.

Контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. Руководство клуба выразило свою радость по поводу продолжения сотрудничества с тренером и заявило, что надеется на большие успехи команды под его дальнейшим руководством.

«Сейчас наша основная задача — сохранить костяк команды и выполнить работу по усилению состава», – заявил Стукалов.

В прошлом сезоне волгоградская команда заняла третье место в группе 1А Второй лиги.