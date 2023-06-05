Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в 1/4 финала третьего сезона МФЛ

Завершился групповой этап третьего сезона Медийной футбольной лиги.
Четыре команды, которые стали победителями своих групп, напрямую вышли в 1/4 финала: 2DROTS, Broke Boys, «Козлы» и «Сахалинец».
Четыре команды, которые заняли последние места, в своих группах, завершили выступление в МФЛ в этом сезоне: ФК «Деньги», «Эгриси», FC BUS и Fight Nights.
В стыковых играх за право сыграть в 1/4 финала встретятся следующие пары:
FC 10 - «Народная Команда»;
«Дружина» - «Амкал»;
«Титан» - «Родина Медиа»;
«Бей Беги» - «Матч ТВ».
Стыковые игры пройдут в Москве 11 и 12 июня.
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