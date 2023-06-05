Наиль Измайлов ответил, планирует ли он возвращаться в «Спартак»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Спартак». Напомним, функционер работал в столичном клубе с 2013 по 2019.

«Слухи о возвращении в «Спартак»? Не планирую переходить в «Спартак», я там уже был, отработал там семь лет. Планов по возвращению нет. У нас большие планы в ФНЛ, серьезные, интересные», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от ЦСКА, который оказался вторым, на четыре зачетных балла. Чемпионом страны стал «Зенит».