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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов заявил, что «Спартак» провалил вторую часть сезона

05 Июня 2023 • 21:38 Комментировать

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил результаты «красно-белых» в минувшем сезоне.

«К сожалению, в весенней части чемпионата «Спартак» упустил ведущие позиции. Закончили на третьем месте, но хотелось, чтобы команда навязывала борьбу «Зениту» за чемпионство. Команда провалила весеннюю часть РПЛ», — передает слова Филимонова «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пустив вперед себя ЦСКА и «Зенит».

Ранее стало известно, что «красно-белые» отправились в отпуск, который продлится до 27 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
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