Осинькин рассказал, почему снизилась результативность Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, почему нападающий команды Владимир Писарский не смог забить во второй части сезона РПЛ.

Напомним, 27-летний игрок перебрался в самарский клуб из «Оренбурга» прошлой зимой. После переезда в новую команду Писарский забивал только в Кубке, в чемпионате у него отличиться не получилось.

«Он еще не наделал всех ошибок, не попал во все игровые ситуации. Он еще немного уличный. У него нет базы, как у прошедших академию футболистов. Владимиру нужно провести большую работу над собой», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне чемпионата России Писарский появился на поле в футболке «Крыльев Советов» 11 раз и записал на свой счет 2 ассиста.