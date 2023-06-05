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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин рассказал, почему снизилась результативность Писарского

05 Июня 2023 • 21:28 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, почему нападающий команды Владимир Писарский не смог забить во второй части сезона РПЛ.

Напомним, 27-летний игрок перебрался в самарский клуб из «Оренбурга» прошлой зимой. После переезда в новую команду Писарский забивал только в Кубке, в чемпионате у него отличиться не получилось.

«Он еще не наделал всех ошибок, не попал во все игровые ситуации. Он еще немного уличный. У него нет базы, как у прошедших академию футболистов. Владимиру нужно провести большую работу над собой», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне чемпионата России Писарский появился на поле в футболке «Крыльев Советов» 11 раз и записал на свой счет 2 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Писарский
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