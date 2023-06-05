Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта между клубом и игроком. Ерёмин дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Дивеев заключил новый контракт с клубом?

- Пока наши переговоры не продвинулись. Пока Игорь не заключил новый контракт.

- У него на руках есть предложения от российских команд?

- Пока ничего не готов сказать по этому поводу.

Напомним, что действующий контракт 23-летнего Игоря Дивеева рассчитан до конца сезона 2023/2024.

За ЦСКА Дивеев провёл 132 официальных матча и забил 11 голов.