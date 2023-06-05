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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сын Стрельцова раскритиковал тренера «Торпедо» Клотета

05 Июня 2023 • 20:51 Комментировать

Сын легенды «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, Игорь Стрельцов, дал комментарий по поводу нынешнего рулевого команды Жозепа Клотета.

Напомним, что Клотет принял «Торпедо» в конце марта. В десяти матчах Премьер-лиги команда отпраздновала одну победу при девяти поражениях. Клотет весной отметился тем, что отстранил нескольких игроков от работы. Сообщалось, что испанцу не понравилось обилие улыбок во время тренировок.

«Испанец ничего не сделал для команды, только череда скандалов. Я об этом иностранном специалисте ничего не слышал. У нас есть свои тренеры, которые способны поднять клуб. Зачем тратить деньги на иностранца?» - сказал Стрельцов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Также Игорь Стрельцов в своём комментарии поддержал Андрея Талалаева, отметив ту работу, которую он проделал в качестве рулевого «Торпедо».

Добавим, что Талалаев сейчас является главным тренером «Химок». Подмосковная команда вылетела из Премьер-лиги вместе с «Торпедо».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Стрельцов Жозеп Клотет
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