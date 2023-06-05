«Спартак» всегда должен биться за чемпионство — Руслан Литвинов

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о завоевании бронзовых медалей в чемпионате России-2022/23.

«Спартак» — это команда, которая всегда должна биться за чемпионство. Мы заняли третье место… Да, это медали, но надо стараться по максимуму», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 21-летний хавбек появился на поле в 25 матчах, в которых три раза смог поразить ворота соперника и сделать один ассист.

Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:1) и отстал от ЦСКА (2-е место) на четыре очка.

Литвинов: «У «Спартака» не было никаких шансов занять второе место»

