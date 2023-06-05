Абаев назвал лучших вратарей РПЛ — среди них нет Акинфеева

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев рассказал, кого считает лучшим на вратарской позиции в сезоне-2022/23.

«Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова. И у одного, и у второго был очень хороший сезон», — приводит слова Абаева Metaratings.

В минувшем сезоне Лантратов принял участие в 29 матчах во всех турнирах, пропустил 42 гола и 7 раз сохранил свои ворота «сухими». Песьяков провел 38 игр за «Ростов», в которых пропустил 55 мячей и 7 раз сыграл «на ноль».

Ранее лучшим вратарем сезона в Российской премьер-лиге был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.