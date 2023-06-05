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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко уверен, что гегемония «Зенита» продолжится в следующем сезоне

05 Июня 2023 • 20:07 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Я думаю, если у «Зенита» ничего не поменяется, если у них будет такой же бюджет, то он будет лидером в России все равно, это команда №1, они могут себе позволить дорогих футболистов, сложно с ними будет конкурировать», — цитирует Якубко «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, даже если кто-то из легионеров покинет команду в летнее трансферное окно, то «Зенит» просто подпишет новых футболистов.

Напомним, санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2022/23, завоевав золотые медали в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мартин Якубко
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Июня 2023 в 20:57
Пока у руля Семак, шансы есть всегда.
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