Якубко уверен, что гегемония «Зенита» продолжится в следующем сезоне

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Я думаю, если у «Зенита» ничего не поменяется, если у них будет такой же бюджет, то он будет лидером в России все равно, это команда №1, они могут себе позволить дорогих футболистов, сложно с ними будет конкурировать», — цитирует Якубко «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, даже если кто-то из легионеров покинет команду в летнее трансферное окно, то «Зенит» просто подпишет новых футболистов.

Напомним, санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2022/23, завоевав золотые медали в пятый раз подряд.