«Зенит» опубликовал в социальных сетях видео, снятое на международной космической стадии (МКС). На нём три космонавта поздравляют питерский клуб с десятым чемпионством в его истории. Один из них – Сергей Прокопьев – надел чемпионскую футболку «Зенита» с двумя звёздами около эмблемы. Как известно, «сине-бело-голубые» получили право разместить вторую звезду после десятого титула чемпиона.

Следующий сезон для «Зенита» начнётся с матча за Суперкубок России. В нём команда Сергея Семака сыграет против победителя суперфинала Кубка России – против ЦСКА или «Краснодара».