Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Футболка «Зенита» уже в космосе – клуб показал видео видео

05 Июня 2023 • 19:37 Комментировать

«Зенит» опубликовал в социальных сетях видео, снятое на международной космической стадии (МКС). На нём три космонавта поздравляют питерский клуб с десятым чемпионством в его истории. Один из них – Сергей Прокопьев – надел чемпионскую футболку «Зенита» с двумя звёздами около эмблемы. Как известно, «сине-бело-голубые» получили право разместить вторую звезду после десятого титула чемпиона.

Следующий сезон для «Зенита» начнётся с матча за Суперкубок России. В нём команда Сергея Семака сыграет против победителя суперфинала Кубка России – против ЦСКА или «Краснодара».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
20:51 · Россия. Премьер-лига
Сын Стрельцова раскритиковал тренера «Торпедо» Клотета
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» всегда должен биться за чемпионство — Руслан Литвинов
20:31 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв ответил на вопрос о контактах с УЕФА
20:12 · Россия. Премьер-лига
Абаев назвал лучших вратарей РПЛ — среди них нет Акинфеева
20:07 · Россия. Премьер-лига
Якубко уверен, что гегемония «Зенита» продолжится в следующем сезоне 1
19:37 · Россия. Премьер-лига
​Футболка «Зенита» уже в космосе – клуб показал видео видео
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ломаев отреагировал на интерес со стороны «Зенита» и «Рубина»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «На протяжении всей дистанции Малком был лучшим — это очевидно»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Норманн обязан вернуться в «Ростов»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Мележиков назвал цель «Спартака» на новый сезон
18:47 · Россия. Премьер-лига
Суд вынесет решение по делу Промеса 19 июня
18:40 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Малком — лучший игрок РПЛ, но он не перерос наш уровень 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ зафиксирована худшая посещаемость с 1995 года
18:20 · Россия. Премьер-лига
Смолов женился 1
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Родины» Парфёнов: «Понятна структура «Пари НН», но нам важно думать, что мы будем делать»
Все новости
Рекомендуем