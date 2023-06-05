Ломаев отреагировал на интерес со стороны «Зенита» и «Рубина»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о возможном переходе в «Зенит» или «Рубин». Ранее сообщалось, что эти два клуба заинтересованы в услугах 24-летнего голкипера.

«Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина». Мне лично никто и ничего не говорил», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

Ломаев выступает за самарские «Крылья» с 2020 года. В прошлом сезоне голкипер провел 28 матчей во всех турнирах, в которых ему 41 раз пришлось вытащить мяч из своих ворот, однако в пяти встречах он сыграл «на ноль». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.