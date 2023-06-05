Дьяков: «На протяжении всей дистанции Малком был лучшим — это очевидно»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о нападающем «Зенита» Малкоме Филипе. Ранее бразилец был признан лучшим игроком РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Другого мнения быть не может: «Зенит» — чемпион, Малком — лучший бомбардир. На протяжении всей дистанции Малком был лучшим — это очевидно», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В минувшем сезоне чемпионата России 26-летний нападающий забил 23 мяча и записал в свой актив 9 результативных передач в 27 матчах. Трудовой договор Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 27 миллионов евро.