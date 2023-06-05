Мележиков назвал цель «Спартака» на новый сезон

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о целях и задачах «красно-белых» в новом сезоне.

«Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство», — приводит слова Мележикова российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» завоевал бронзовые медали, отстав от ЦСКА (2-е место) на четыре очка.

Ранее главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль сообщил о том, что останется в столичном клубе на следующий сезон.