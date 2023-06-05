Суд вынесет решение по делу Промеса 19 июня

Суд Амстердама вынесет решение по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса в понедельник, 19 июня. Об этом рассказывает De Telegraaf, ссылаясь на собственные источники.

Суд вынесет решение по обвинению в нанесении Промесом ножевых ранений своему родственнику. Скандальный инцидент имел место быть в осенью 2020 года.

Отметим, что прокуратура требует для Квинси Промеса два года тюремного заключения.

Промес стал вторым лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата России. Нидерландский нападающий «Спартака» забил 20 голов. Больше голов в сезоне Премьер-лиги забил только Малком из «Зенита» - 23.

У Промеса не пошёл бизнес в России