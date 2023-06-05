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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: Малком — лучший игрок РПЛ, но он не перерос наш уровень

05 Июня 2023 • 18:40 Комментировать (1)

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в минувшем сезоне.

«Лучшим игроком сезона назову Малкома. Посмотрите, как он красиво играет. К нему вообще мало нареканий. Однако нет ощущения, что он перерос уровень РПЛ. В ином случае его бы давно купили», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 бразильский нападающий «Зенита» забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

Напомним, по итогам минувшего сезона «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд стали чемпионами России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Хаджи Малком Филипе
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Комментарии (1)
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wertygaz
05 Июня 2023 в 18:56
Уровень чемпионата таков, что даже Малком будет лучшим. А уму и некуда не надо, тут пока неплохо кормят. Амбиций нет, еврокубки не нужны.
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