В РПЛ зафиксирована худшая посещаемость с 1995 года

Сезон Российской премьер-лиги завершился. Посещаемость игр чемпионата часто оставляла желать лучшего. Вероятно, это связано с внедрением на российских стадионах системы Fan ID – без электронного паспорта болельщика попасть на футбольный матч теперь невозможно.

Журналисты Metaratings посчитали средний показатель посещаемости игр Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. Получилось 9 426 зрителей. Если вынести за скобки два предыдущих сезона, где посещаемость была ограничена из-за пандемии коронавируса, то речь идёт о самом плохом показателе с сезона 1995 (тогда средний показатель составил 9262).

Лучшая средняя посещаемость матчей РПЛ была зафиксирована в сезоне 2018/2019 – 16 817 зрителей.