Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов женился. Супругой известного российского футболиста стала модель Карина Истомина. В социальной сети Смолов опубликовал фотографию супруги с обручальным кольцом.
«Крина Игоревна Смолова», - написал футболист на фото, добавив смайл, выражающий чувство любви.
33-летний Фёдор Смолов в сезоне 2022/2023 забил 12 голов в 31 матче за «Динамо» в чемпионате и Кубке России. Команда заняла лишь девятое место в Премьер-лиге. Весной, как известно, «бело-голубые» попрощались с сербским тренером Славишей Йокановичем из-за плохих результатов.
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