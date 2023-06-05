Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА

Атакующий полузащитник Хесус Медина ответил на вопрос о том, останется ли он в ЦСКА по итогам летнего трансферного окна.

«Пока не думал об этом. Посмотрим, что произойдёт. После финала будем принимать решение», - сказал Медина, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Хесус Медина оказался в ЦСКА в январе 2022 года. 26-летний парагваец забил 12 голов в 44 официальных матчах за московскую команду.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт в ближайшее воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток в «Лужниках» прозвучит в 17:00 по московскому времени.