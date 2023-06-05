Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Медина выбрал лучшего футболиста РПЛ

05 Июня 2023 • 17:48 Комментировать

Футболист ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом Российской премьер-лиги в завершившемся сезоне. Медина выбрал Малкома из «Зенита», который стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 голами.

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя», - сказал Медина, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Серебряные медали достались ЦСКА, а бронзу завоевал «Спартак».

Футбольный сезон в России закроет суперфинал Кубка. ЦСКА и «Краснодар» разыграют трофей 11 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Хесус Медина Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Родины» Парфёнов: «Понятна структура «Пари НН», но нам важно думать, что мы будем делать»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА
17:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Медина выбрал лучшего футболиста РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет забрать игрока у «Оренбурга»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Он не хуже Лещука сейчас»: Радимов предложил необычный вариант вратаря для «Динамо»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «У «Спартака» не было никаких шансов занять второе место»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Я не мечтаю вернуться в «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает Сафонова лучшим голкипером РПЛ сезона-2022/23
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» создают правление – в него войдёт Семак
17:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сообщил о готовности вернуться в Россию
17:05 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о попадании самолёта в грозу: «Я даже не понял, сколько мы летели»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Никто не собирается удерживать Малкома насильно
16:47 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Семаке: «Он - чемпион и лучший» 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей
Все новости
Рекомендуем