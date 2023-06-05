Игрок ЦСКА Медина выбрал лучшего футболиста РПЛ

Футболист ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом Российской премьер-лиги в завершившемся сезоне. Медина выбрал Малкома из «Зенита», который стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 голами.

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя», - сказал Медина, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Серебряные медали достались ЦСКА, а бронзу завоевал «Спартак».

Футбольный сезон в России закроет суперфинал Кубка. ЦСКА и «Краснодар» разыграют трофей 11 июня.