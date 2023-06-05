«Краснодар» хочет забрать игрока у «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе защитника Александра Эктова в «Краснодар». Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний игрок подпишет с кубанский клубом контракт на три года.

«Да, по Эктову идут переговоры с «Краснодаром». Но подробности будут позже», — приводит слова Андреева Sport24.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эктова составляет 800 тысяч евро.