«Он не хуже Лещука сейчас»: Радимов предложил необычный вариант вратаря для «Динамо»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов назвал главное разочарование заключительного тура Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной России отметил, что московское «Динамо» и голкипер столичного клуба Игорь Лещук в очередной раз попали в его антирейтинг.

«Лещук хорохорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил семь мячей — проходной двор! Ну и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» — таких ошибок даже в Медиалиге не делают.

«Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!», - написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» потерпело разгромное поражение со счётом 0:3 и заняло итоговое девятое место в турнирной таблице РПЛ.