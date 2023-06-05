Черчесов: Я не мечтаю вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак». Напомним, 59-летний специалист возглавлял «красно-белых» с 2007 по 2008 год.

«Есть ли мечта вернуться в «Спартак»? Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать», — заявил Черчесов изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Черчесов является наставником «Ференцвароша» с декабря 2021 года. Под его руководством команда два раза подряд стала чемпионом Венгрии, а также один раз завоевала Кубок страны. Трудовой договор российского тренера с венгерским клубом рассчитан до лета 2024 года.