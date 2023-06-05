Аршавин считает Сафонова лучшим голкипером РПЛ сезона-2022/23

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим вратарём РПЛ сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной России отметил, что не может выделить яркого голкипера в этом году, однако самым сильным считает вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова даже несмотря на то, что Игорь Акинфеев постоянно подтверждает свой уровень, а Илья Лантратов хорошо провел вторую часть сезона в «Локомотиве».

«Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что на премии «Герои РПЛ» награду «Лучший вратарь» получил Игорь Акинфеев.