В «Зените» создают правление – в него войдёт Семак

«Зенит» посредством своего официального сайта рассказал об итогах заседания совета директоров. «Сине-бело-голубые» приняли решение об изменении структуры управления клубом. В «Зените» будет создан новый исполнительный орган – правление.

В состав правления «Зенита» будут входить 9 человек, в том числе главный тренер команды Сергей Семак. Главой правления питерского клуба станет Александр Медведев.

В «Зените» отмечают, что создание правления упростит и упорядочит процесс выработки решений. Эти решения будут принимать коллегиально.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.