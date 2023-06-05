Рианчо сообщил о готовности вернуться в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием о возможном возвращении в Россию.

«Если летом поступит предложение из России, я обязательно рассмотрю его. Готов вернуться к работе в России этим летом», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Напомним, 63-летний испанец работал в «Спартаке» в 2018 году (с июня по ноябрь). Изначально он был помощником главного тренера команды Массимо Карреры, а после увольнения итальянца на протяжении нескольких матчей исполнял обязанности наставника «красно-белых». Помимо этого, Рианчо находился в казанском «Рубине» с 2009 по 2014 год.