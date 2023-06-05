Тренер «Зенита»: Никто не собирается удерживать Малкома насильно

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о будущем форварда питерского клуба Малкома.

Специалист отметил, что нападающего на данный момент всё устраивает, однако никто не собирается его удерживать насильно.

«Сейчас предложений по нему нет. А то, что он хочет уйти во чтобы то ни стало — это полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив», - приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

Напомним, что контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Бразилец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги сезона-2022/23 с 23 голами в активе, а также был признан лучшим игроком чемпионата по мнению экспертов.