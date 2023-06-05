Владимир Федотов: «Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил результаты команды в минувшем сезоне чемпионата России. По итогам сезона-2022/23 «армейцы» стали вторыми и завоевали серебряные медали.

«Сложно быть недовольным серебряными медалями. Естественно, нами была проделана хорошая работа. Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА за командный труд», — цитирует Федотова «Чемпионат».

11 июня ЦСКА предстоит провести еще один матч в этом сезоне. В Суперфинале Кубка России «армейцы» сыграют против «Краснодара». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.