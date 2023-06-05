Аршавин - о Семаке: «Он - чемпион и лучший»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера команды с берегов Невы.

Экс-игрок сборной России отметил, что всегда есть недоброжилатели, которые говорят про финансовую составляющую клуба, однако это накладывает дополнительную ответственность, и не все могут с этим справиться.

«В большом клубе всегда есть амбиции, требования. Сергей Богданович справляется с теми задачами, которые ставит руководство «Зенита». Он — чемпион и лучший, — заявил Аршавин в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» под руководством Семака пятый год подряд стал чемпионом России.